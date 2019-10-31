السعودية اليوم / محافظ الدرب يرأس اجتماع لجنة التنمية السياحية استعداداً للموسم الشتوي



الدرب 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

رأس محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم ، الاجتماع التنسيقي لاستقبال الموسم الشتوي ، بحضور رؤساء المراكز ورئيس كل من بلدية الدرب وبلدية الشقيق وأعضاء المجلس الفرعي للتنمية السياحية ، وذلك بمقر الاجتماعات بالمحافظة.

واستعرض الاجتماع برامج المهرجانات والفعاليات التي تشرف عليها اللجنة خلال الفترة القادمة ومتابعة أهم ملاحظات الأعضاء واقتراحاتهم بما يسهم في إثراء فعاليات موسم الشتاء لهذا العام ، حيث جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المتعلقة بتلك البرامج ، والعمل على توفير سبل النجاح لتلك الفعاليات .

وأقر المجتمعون إقامة فعاليات "موسم الدرب" بنسخته القادمة في منتزه الدرب وحديقة المملكة وكورنيش الشقيق لتقديم الخدمات للزوار والمتنزهين.

من جانبه أكد محافظ الدرب أهمية جودة وتطوير كل ما يقدم من خدمات وفعاليات للزوار وأهالي المحافظة وفقًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .

// انتهى //

15:10ت م

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