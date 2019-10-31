السعودية اليوم / بلدية وادي الدواسر تُغلق وتُغرم عددٍ من المخابز الآلية



وادي الدواسر 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر ، من ضبط عددٍ من المخالفات الصحية والنظامية بعددٍ من المخابز في المحافظة ، خلال جولة رقابية قام بها مراقبو البلدية اليوم ، ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للحفاظ على صحة عالية المستوى ولتعزيز الإجراءات الرقابية.

وأسفرت الجولة عن إغلاق أحد المخابز الآلية لوجود مخالفات صحية ، وإشعار وإنذار 3 مخابز آلية أخرى ، وتغريم 4 مخابز آلية ، كما تم تغريم واستبعاد 10 عمال لعدم وجود شهادات صحية ، ومصادرة طاولات وأواني غير صالحة للاستخدام .

وأكدت البلدية حرصها على استمرار أعمال الرقابة الميدانية دون تهاون على المنشآت الغذائية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين والعمل على القضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة للمستهلكين ، مُشيرة إلى استمرار الحملة وإغلاق أي منشأة مخالفة بهذا الخصوص ، كما حثت الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه او ملاحظة على الرقم الموحد 940 على مدار الساعة .

// انتهى //

14:59ت م

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