السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء الأحزاب السياسية البريطانية حملتها الانتخابية المبكرة يوم الخميس 12 ديسمبر.

وأشارت الصحف إلى أن استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة تسير إلى أن حزب المحافظين الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون يتقدم على حزب العمال المعارض بقيادة جريمي كوربن بفارق يزيد على عشر نقاط، إلا أن مفاجآت الأسابيع الخمسة المقبلة حتى موعد التصويت يمكن أن تتجاوز كل التوقعات.

وأخبرت صحف اليوم عن توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكلف الاقتصاد البريطاني نحو 70 مليار جنيه إسترليني، خلال السنوات العشر المقبلة، وإمكانية انخفاض إجمالي الناتج المحلي في 2029 بنحو 3.5%.

ولفتت الصحف إلى موافقة شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على دفع غرامة قدرها 645 ألف دولار لهيئة حماية البيانات في بريطانيا، على خلفية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.

وأفادت بإصدار محكمة عسكرية إسرائيلية حكماً مخففاً وصورياً ضد جندي إسرائيلي، قتل صبياً فلسطينياً خلال المظاهرات في قطاع غزة عام 2018، وذلك بإجباره على إمضاء فترة شهر في الخدمة العامة العسكرية وتخفيض رتبته.

وتحدثت عن مواصلة اللبنانيون احتجاجاتهم في العاصمة بيروت ومدن أخرى، وإن كانت الأعداد أقل من الأيام السابقة، خاصة بعد تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري استقالة حكومته إلى الرئيس اللبناني.

وتناولت الصحف العلاقات التركية المتوترة مع الولايات المتحدة، وقرار تركيا استدعاء السفير الأمريكي لديها للاحتجاج رسميًا على قرار مجلس النواب الأمريكي الاعتراف "بمذابح الأرمن"، ومطالبة الرئيس ترامب بفرض عقوبات عليها، وهو ما يضع علامات استفهام حول زيارة مقررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إذا ما كانت ستتم.

وتناولت الصحف علاقة البيت الأبيض بمنع إصدار بيان إدانة روسيا بعدما قامت القوات البحرية الروسية باحتجاز 3 سفن حربية اوكرانية في بحر أزوف قرب شبه جزيرة القرم في نوفمبر عام 2018، في حين أدانت الخارجية الأمريكية وبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة الحادث.

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