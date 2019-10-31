السعودية اليوم / تعيين 28 معيدًا ومعيدة على رتبة محاضر بجامعة الملك خالد



أبها03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

وافق مجلس جامعة الملك خالد على تعيين 28 معيدًا ومعيدة على رتبة "محاضر"، في مختلف كليات الجامعة للبنين والبنات، بعد تحقيقهم الشروط المعتمدة من الجامعة لذلك ومنها الابتعاث لدرجة الدكتوراه.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري أن الجامعة تحرص على تحفيز ودعم منسوبيها أكاديميًّا ووظيفيًّا بما يساعد على تهيئة البيئة المحفزة على العمل والعطاء والإبداع ، داعيا بقية المعيدين والمعيدات في الجامعة الحاصلين على درجة الماجستير والراغبين في تعيينهم على رتبة "محاضر" إلى البدء في دراسة الدكتوراه ومن ثم سرعة استكمال متطلبات التعيين وفق الشروط المقرة من مجلس الجامعة والتي تم تعميمها على جميع كليات الجامعة.

// انتهى //

14:52ت م

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