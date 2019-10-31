السعودية اليوم / سمو الأمير بدر بن سلطان يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة



جدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي.

وتسلم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الفرع خلال حج 1440هـ، تضمنت الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.

وبحسب التقرير الذي تسلمه سمو نائب أمير المنطقة , فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، إلى جانب تقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، كما شارك بنحو 4200 متطوعاً.

من جهة ثانية استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيس مجلس الجمعية , جزاء المطيري , أوضح خلاله أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري و النفسي و التدريب و التأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري و النفسي، وتنمية كفاءة الأسرة

// انتهى //

14:42ت م

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جدة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم ، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عبدالله آل طاوي، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي.وتسلم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الفرع خلال حج 1440هـ، تضمنت الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.وبحسب التقرير الذي تسلمه سمو نائب أمير المنطقة , فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، إلى جانب تقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، كما شارك بنحو 4200 متطوعاً.من جهة ثانية استمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيس مجلس الجمعية , جزاء المطيري , أوضح خلاله أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري و النفسي و التدريب و التأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري و النفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، وحماية مصالح المنشآت الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.// انتهى //14:42ت م0111

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