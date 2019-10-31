السعودية اليوم / برنامج إدارة السلامة العالمي يمنح المحطة 14 لتوليد الكهرباء في الرياض تقييم ممتاز



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

حصل مشروع المحطة الرابعة عشرة لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة

يشار إلى أن هذا التقييم يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة، الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة؛ إضافة إلى قيامهم لأول مرة بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.

// انتهى //

14:40ت م

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الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واسحصل مشروع المحطة الرابعة عشرة لتوليد الكهرباء في الرياض، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على تقييم ممتاز، في تدقيق برنامج إدارة السلامة العالمي "5 Stars"، ويُعد أول مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية يحصد هذا التقييم، خاصة أنه المشروع الأول أيضاً الذي يتم إدارته مباشرة من قبل كوادر وطنية في "السعودية للكهرباء" بنظام EPCM، الذين تجاوزت نسبتهم في مؤشر السعودة في المحطة 85 في المئة.يشار إلى أن هذا التقييم يضاف إلى سلسلة إنجازات فريق المحطة، الذي نجح خلال الفترة الماضية في تشغيل أولى وحدات المحطة؛ إضافة إلى قيامهم لأول مرة بإدارة تصاميم وهندسة محطة توليد.// انتهى //14:40ت م0109

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