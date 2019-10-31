السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يزور سجن المباحث العامة في الحائر ويقف على الخدمات المقدمة للنزلاء



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

وقف معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر, واطمأن على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.

وتجول الدكتور العواد خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.

عقب ذلك زار معاليه مركز محمد بن نايف للمناصحة واطلع على ما يُقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.

// انتهى //

14:26ت م

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