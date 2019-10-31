آل الشيخ: باختصار الرياض هي عاصمة القرار ..عمار يا داري عمار

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد - الرياض

نشر المستشار في الديوان الملكي، رئيس الهيئة العامة للترفيه،تركي آل الشيخ أبياتاً شعرية مستلهماً ما تضطلع به الرياض من دور ريادي قوي تمثل في مبادرة مستقبل الاستثمار التي يرعاها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

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وكتب آل الشيخ، في تغريدة له “الرياض باختصار هي عاصمة القرار، نهارها عمل وليلها أمل، جذبت السواح والزوار والاستثمار، عمار يا داري عمار”.

واستعان آل الشيخ في منشوره بصورة مستبشرة لولي العهد، خلال إحدى جلسات دافوس الصحراء.