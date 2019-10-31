الحمدي تفوز بجائزة الرواد على مستوى المملكة

2019-10-31

متابعات الخليج 365 _ علي شيبان _ جازان

فازت الموظفة سلوى حمدي، التي تعمل أخصائية علاج طبيعي بمستشفى الطوال العام بالحد الجنوبي بجازان، بالمركز الأول في جائزة الرواد – الموسم الثاني – على مستوى المملكة.

وصعدت الحمدي لمنصة التتويج ضمن المراكز العشرة الأوائل على مستوى المملكة مبادرتها الرائدة “منصة أفكار”.

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وفي تصريحات خاصة لـ” متابعات الخليج 365” تحدثت الحمدي قائلة: لقد شاركت بهذه المبادرة بتطبيق إلكتروني يضم فريقاً تطوعياً يهدف للنهوض برسالة علم العلاج الطبيعي والتأهيل الشامل كما يهدف إلى جودة التوعية الصحية والتعليم الطبي فيما يتعلق بتخصصات التأهيل الطبي بشكل عام والعلاج الطبيعي بشكل خاص.

وأضافت: بدأت من الحد الجنوبي وهذه الجائزة تعتبر نتيجة استمرارية لجهد فريق وجمع المشاركين في إنجاز التطبيق من أماكن مختلفة حول المملكة وهذه المنصة تنقل رسالة العلاج الطبيعي بهويتها الصحيحة وأن الفوز بالجائزة ليس الهدف النهائي بقدر ما هو خطوة تساهم في نقل المنصة إلى مراحل أقوى تأثيراً.

يذكر أن مسابقة جائزة الرواد يقيمها مركز الإبداع بوزارة الصحة تحت عنوان “أفكار تعطي حياة” وتهدف إلى تشجيع منسوبي وزارة الصحة على المشاركة في تحقيق رؤية الوزارة من خلال اكتشاف الكفاءات واستثمار أفضل المبادرات والمشاريع ذات القيمة والجودة العالية في أرض الواقع.

وشاركت صحة جازان بـ٢٠ مبادرة وفكرة إبداعية من جميع منسوبيها وتأهل منها 3 مبادرات للمرحلة قبل النهائية، حيث شارك كلٌّ من فهد حمدي من مستشفى الأمل والصحة النفسية وإبراهيم عتودي من القطاع الشمالي وسلوى حمدي لتحقق الأخيرة الفوز ممثلة لصحة جازان.







