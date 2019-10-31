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صور الخسائر من حريق بركسين وغرفة في مكة

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2019-10-31

صور الخسائر من حريق بركسين وغرفة في مكة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

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سيطر رجال قوات الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على حريق وقع في بركسين وغرفة مجاورة لها في أحد المواقع التجارية بطريق مكة – جدة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي، عبر  “تويتر”، أنه جرت السيطرة دون حدوث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد.

وأظهرت الصور ما يبدو أنه خسائر مادية في موقع الحريق، فيما لم ترد أنباء أخرى.




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