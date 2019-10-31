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أهمها إعصار كيار .. 4 أحداث مناخية خطرة حول العالم
متابعات الخليج 365 - الرياض
ضربت عدة أحداث مناخية مناطق عديدة حول العالم، لعل أهمها ما يسير بمحاذاة سواحل سلطنة عمان، وهو إعصار كيار رغم تحوله لعاصفة مدارية بسرعة رياح 35 – 45 عقدة.
واستعرضت صفحة طقس السعودية، عبر “تويتر”، عدداً من تلك الأحداث المناخية الخطرة وعلى رأسها عاصفة كيار، في عدة نقاط:
- تراجع تصنيف الإعصار كيار المتواجد قبالة السواحل العمانية إلى عاصفة مدارية.
- مراقبة نشوء حالة مدارية جديدة غرب سواحل سريلانكا.
- أجواء شديدة البرودة في روسيا والدول الإسكندنافية.
- أجواء شديدة البرودة غرب الصين تصل درجات الحرارة إلى حدود 20 ما دون الصفر المئوي.
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