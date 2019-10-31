شكرا لقرائتكم خبر عن 28190 قدموا إلى المملكة بتأشيرة سياحية عبر كافة المنافذ خلال شهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد القادمين إلى المملكة بموجب التأشيرة السياحية الإلكترونية خلال الفترة من 1441/1/28 حتى 1441/3/2 بلغ 28190 سائحاً تم استقبالهم عبر جميع منافذ المملكة الدولية (الجوية، البرية، البحرية).

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وأشارت الجوازات إلى أنه بإمكان السائح التقدم للحصول على التأشيرة قبل مغادرته إلى المملكة من خلال المنصة الإلكترونية: visa.visitsaudi.com، أو عند الوصول إلى المملكة عبر جميع المنافذ لإصدار التأشيرة السياحية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية، أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية، أو عبر مكاتب الجوازات لإصدار التأشيرات من خلال موظف الجوازات بمنافذ الدخول.

وأفادت الجوازات بأن التأشيرة السياحية تتيح للسائح الدخول إلى المملكة لمرات متعددة خلال سنة واحدة من تاريخ صدورها، بحيث يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى أراض المملكة، كما يمكن للسائح الإقامة في المملكة لمدة أقصاها 90 يوماً خلال السنة الواحدة.

وأكدت المديرية العامة للجوازات أنها قامت بتجهيز كافة إدارات الجوازات بالمنافذ بالأجهزة التقنية الحديثة الخاصة بإصدار التأشيرة السياحية، ودعمها بالقوة البشرية المدربة والمؤهلة.