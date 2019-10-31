شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يستعرض مع ديفيد كاميرون علاقات الصداقة السعودية البريطانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم (الخميس)، دولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون. وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام. حضر الاستقبال، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.



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