، السعودية تختتم مشاركتها بدورة الخليج النسائية بـ10 ميداليات ،

محمد بن مسعود - الدمام - شاركت بثمانية منتخبات.. ترأست الوفد الأميرة نوف

أنهت المنتخبات السعودية مشاركتها في الدورة السادسة لرياضة المرأة بدول مجلس التعاون الخليجي التي اختتمت بالكويت أمس الأربعاء بتحقيقها لـ10 ميداليات متنوعة (2 ذهبية، 2 فضية، 6 برونزية).

وشاركت السعودية بثمانية منتخبات هي: المبارزة، والبولينج، وكرة القدم للصالات، وألعاب القوى، وكرة الطاولة، وكرة السلة، وألعاب القوى لذوي الإعاقة، والتايكوندو.

وجاءت الميداليات السعودية عبر منتخب المبارزة الذي فاز بذهبيتين، وفضية واحدة، فيما نال التايكوندو 2 فضية وواحدة برونزية، وواحدة فضية ومثلها برونزية لألعاب القوى، وبرونزيتين لألعاب القوى لذوي الإعاقة، فيما حصل أخضر كرة القدم للصالات على المركز الثالث بالمسابقة.

وعبرت رئيسة الوفد السعودي المشارك بالدورة الأميرة نوف بنت خالد عن سعادتها بهذه النتائج، عطفاً على كون المشاركة النسائية الرياضية حديثة عهد بالمملكة، وقالت: "الحمد لله لدينا لاعبات موهوبات قادرات على التميز وتشريف المملكة في المحافل الإقليمية والدولية".

وثمنت الأميرة نوف دعم رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل المتواصل للرياضيات السعوديات، مضيفة أن تسهيله لكافة متطلبات البعثة ساهم بتحقيق اللاعبات لعشر ميداليات للمملكة.

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دورة الخليج النسائية المنتخبات السعودية