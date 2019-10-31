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كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالباحة يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.
وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.الإدارة العامة للتعليم الباحة
لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل"خالد السليمي الخليج 365 2019-10-31
كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالباحة يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.
وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:31 PM
حتى صدور قرار الوزير وبعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق "الثويني"
كلّف نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، مساعد الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بالباحة يحيى بن صالح العمّاري، بالقيام بعمل المدير العام للتعليم في المنطقة بالإضافة لعمله.
وجاء تكليف "العماًري" حتى صدور قرار وزير التعليم بتكليف مدير عام للتعليم في منطقة حائل بعد انتهاء فترة تكليف المدير السابق الدكتور يوسف محمد الثويني.
، لضمان سير العمل.. تكليف "العمَاري" مؤقتاً للقيام بمهام مدير "تعليم حائل" ،
المصدر : الخليج 365
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