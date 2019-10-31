، مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
فتح برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه قناة "SBC"، ملف الاستقدام للعمالة المنزلية مجدداً، والذي ناقشه في حلقة سابقة العام الماضي، حيث سلّطت الحلقة الضوء على ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك التأجير للعمالة المنزلية من قبل الشركات وتأخر المواعيد الذي ما زال قائماً رغم القوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المستهلك، وأهمية مراقبتها وكشف مظاهر السمسرة والسوق السوداء التي استغلت الوضع الراهن.
وعبر البرنامج، أكد الزميل خالد العقيلي مجدداً وجود سماسرة يأوون خادمات مخالفات أو هاربات، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً وعلى الهواء مباشرةً، تفاوض من خلاله مع سمسارة للعاملات المنزلية في السوق السوداء تؤجر خادمات بطريقة غير نظامية.
كما تلقى البرنامج اتصالات من مشاهدين عرضوا معاناتهم من ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر وصول الخادمات.
مقدم البرنامج "العقيلي" وجّه في ختام حلقته تساؤلات عن وعود وزير العمل التي أطلقها قبل عام حول ملف استقدام العمالة المنزلية عندما ظهر في لقاء تلفزيوني، مبشّراً الأسر السعودية بأنه خلال ٦ أشهر سيتم خفض تكلفة الاستقدام من الفلبين إلى ١٠ آلاف ريال، وكذلك فتح الاستقدام من إندونيسيا، وتقليص مدد انتظار وصول الخادمات.
يشار إلى أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة "SBC" الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس. تم برنامج تم الاستقدام
مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-31
فتح برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه قناة "SBC"، ملف الاستقدام للعمالة المنزلية مجدداً، والذي ناقشه في حلقة سابقة العام الماضي، حيث سلّطت الحلقة الضوء على ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك التأجير للعمالة المنزلية من قبل الشركات وتأخر المواعيد الذي ما زال قائماً رغم القوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المستهلك، وأهمية مراقبتها وكشف مظاهر السمسرة والسوق السوداء التي استغلت الوضع الراهن.
وعبر البرنامج، أكد الزميل خالد العقيلي مجدداً وجود سماسرة يأوون خادمات مخالفات أو هاربات، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً وعلى الهواء مباشرةً، تفاوض من خلاله مع سمسارة للعاملات المنزلية في السوق السوداء تؤجر خادمات بطريقة غير نظامية.
كما تلقى البرنامج اتصالات من مشاهدين عرضوا معاناتهم من ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر وصول الخادمات.
مقدم البرنامج "العقيلي" وجّه في ختام حلقته تساؤلات عن وعود وزير العمل التي أطلقها قبل عام حول ملف استقدام العمالة المنزلية عندما ظهر في لقاء تلفزيوني، مبشّراً الأسر السعودية بأنه خلال ٦ أشهر سيتم خفض تكلفة الاستقدام من الفلبين إلى ١٠ آلاف ريال، وكذلك فتح الاستقدام من إندونيسيا، وتقليص مدد انتظار وصول الخادمات.
يشار إلى أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة "SBC" الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441
02:30 PM
وجّه تساؤلات عديدة لوزير العمل.. وقال "أين وعودكم قبل عام؟"
فتح برنامج "تم" الذي يقدمه الزميل الإعلامي خالد العقيلي، وتعرضه قناة "SBC"، ملف الاستقدام للعمالة المنزلية مجدداً، والذي ناقشه في حلقة سابقة العام الماضي، حيث سلّطت الحلقة الضوء على ارتفاع أسعار الاستقدام، وكذلك التأجير للعمالة المنزلية من قبل الشركات وتأخر المواعيد الذي ما زال قائماً رغم القوانين التي شرعتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية المستهلك، وأهمية مراقبتها وكشف مظاهر السمسرة والسوق السوداء التي استغلت الوضع الراهن.
وعبر البرنامج، أكد الزميل خالد العقيلي مجدداً وجود سماسرة يأوون خادمات مخالفات أو هاربات، حيث أجرى اتصالاً هاتفياً وعلى الهواء مباشرةً، تفاوض من خلاله مع سمسارة للعاملات المنزلية في السوق السوداء تؤجر خادمات بطريقة غير نظامية.
كما تلقى البرنامج اتصالات من مشاهدين عرضوا معاناتهم من ارتفاع أسعار الاستقدام وتأخر وصول الخادمات.
مقدم البرنامج "العقيلي" وجّه في ختام حلقته تساؤلات عن وعود وزير العمل التي أطلقها قبل عام حول ملف استقدام العمالة المنزلية عندما ظهر في لقاء تلفزيوني، مبشّراً الأسر السعودية بأنه خلال ٦ أشهر سيتم خفض تكلفة الاستقدام من الفلبين إلى ١٠ آلاف ريال، وكذلك فتح الاستقدام من إندونيسيا، وتقليص مدد انتظار وصول الخادمات.
يشار إلى أن برنامج "تم" يناقش هموم السعوديين واهتماماتهم، ويعرض على قناة "SBC" الساعة الثامنة مساءً من الأحد إلى الخميس.
، مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مجدداً.. "تم" يفتح ملف "الاستقدام" و"العقيلي" يفاوض سمسارة خادمات على الهواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.