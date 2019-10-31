، "الشؤون الإسلامية" توزّع 9 آلاف نسخة للقرآن وترجمة معانيه بمعرض الشارقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بتوجيهات "آل الشيخ".. بمختلف اللغات تحقيقاً لرسالة المملكة في خدمة الإسلام

بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد توزيع أكثر من 5000 مصحف، و4000 ترجمة لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، خلال مشاركتها الحالية بمعرض الشارقة الدولي للكتاب بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يقام خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر 2019.

ويعرض جناح الوزارة أبرز إنجازاتها في خدمة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، وخدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف وعرض الإصدارات العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، إلى جانب عدد من الرسائل الإلكترونية التي تمكن الزائرين من الحصول على الكتب العلمية وفق الوسائل الرقمية الحديثة.

وتهدف مشاركة الشؤون الإسلامية في معرض الشارقة الدولي للكتاب التي تأتي بتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إلى إطلاع الزائرين على الدور الذي تقوم به المملكة في خدمة الإسلام في مجال النشر والتأليف والطباعة للمصاحف والكتب العلمية التي تساهم في حفظ الناس لدينهم وعقيدتهم وسلوكهم وفق منهج وسطي معتدل.

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