بوابة جدارة للتوظيف: خطوات التقديم إلكترونيًا في وظائف وزارة الخدمة المدنية

يبحث الكثيرون على الوظائف التي تقدمها جدارة التعليمية الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019، حيث أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن توافر مجموعة من وظائف جدارة التعليمية الجديدة، ويمكن التقديم لهذه الوظائف من خلال بوابة “جدارة” الإلكترونية للتوظيف على الإنترنت، كما أنه يمكن التقديم إليها من أي مكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية عن وجود مجموعة من الوظائف الشاغرة.

بوابة جدارة للتوظيف

ويمكن من خلال بوابة جدارة الإلكترونية على الإنترنت أن تجد الوظيفة التي تريدها كما يمكنك التقديم إلى الوظائف التعليمية المتاحة لكل من الرجال والسيدات، عن طريق موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني، موقع الوزارة يقوم بتقديم جميع الوظائف الحكومية الشاغرة في المملكة العربية السعودية، على مدار العام، مع الإعلان عن المؤهل المطلوب، والشروط الواجب توافرها للحصول عليها.

ما هي بوابة جدارة؟

Advertisements

بوابة جدارة يعتبر من أبرز المواقع الخدمية في المملكة العربية السعودية والذي يساعد الكثير من الشباب داخل المملكة على الحصول على الوظائف الحكومية التي تعلن عنها الحكومة وكيفية التقديم إليها بطريقة سهلة وبسيطة؛ ولذلك فهي تخدم الشباب من جميع المؤهلات.

خطوات التسجيل في موقع وظائف جدارة 1441

ويتساءل الكثير من الشباب حول إمكانية التقديم على موقع بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف، والتي يمكن التقديم إليها من خلال هذه الخطوات التي نرصدها عبر السطور التالية:

الدخول على بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف 1441. الضغط على زر (التقديم على الإعلانات الوظيفية). حدد رغبتك في الدخول على الإعلان عن طريق التأشير على المربع المخصص. حدد جميع رغباتك المكانية مع مراعاة ترتيب أولويات المقدم، من خلال الاختيار بين الوظائف.

ملحوظة: يجب أن لا تنسى طبع ملخص الطلب، حتى تتمكن من للاستفسار والتظلم في وزارة الخدمة المدنية إن احتجت ذلك.