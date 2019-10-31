مخالفات الذوق العام تدخل حيز التنفيذ الفعلي وتغريم مخالفين في مكة تعرف عليها

أعلنت السلطات السعودية بدء تنفيذ جدول الغرامات على المخالفين لتعليمات الذوق العام داخل الأراضي المقدسة حيث قامت الهيئة المختصة بالتفتيش في عدد من المواقع المختلفة داخل المدينة المقدسة وبناء عليه تم رصد عدد من الحالات المخالفة للذوق العام وما أقرته السلطات السعودية، وبالفعل تم تسجيل بياناتها من قبل الهيئة الوطنية بالسلطات السعودية وتغريمها، ودفع قيمة المخالفات بناء على الجدول التي أقرته الهيئة العامة لمخالفات الذوق العام بالأراضي المقدسة.

تصنيف مخالفات لائحة المحافظة على ألزوق العام والغرامة المحددة لكل منها

مخالفات في الملابس حيث ارتدت بعض السيدات ملابس النوم في الأماكن العامة مما يخالف تعليمات الهيئة المختصة مثل الشورت القصير فوق الركبة وكذلك عدد آخر من الملابس المخالفة للقواعد والقوانين، وجاءت مخالفات أخرى طبيعتها ارتفاع أصوات الموسيقى الصاخبة في الأماكن العامة.

سبب إصدار غرامات على مخالفات ألزوق العام

هذا وجدير بالذكر أن تلك المخالفات تكرر مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة ما أثار غضب الكثيرين من عدم تنفيذ الغرامات وتلك المخالفات حتى ذلك الوقت لذلك قررت الهيئة المختصة بأحقية الهوية الوطنية في تسجيل بيانات هؤلاء المخالفين وتجبرهم على دفع قيمة المخالفات المقررة تبعا للجدول المنوط بذلك، وذلك حفاظا على الذوق العام والشكل العام وعلى حرمة الأراضي المقدسة وعلى عادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي أصابه بعض التغيرات في الفترة الأخيرة مما أثار غضب الكثيرين في هذا الشأن، لذا قررت السلطات دخول الجدول حيز التنفيذ إرضاء للشارع السعودي ومحافظة على هوية المواطن السعودي وعلى حرمة الأراضي المقدسة وعلى الذوق العام.