هايبر لوب: المسافة بين الرياض وجدة ستستغرق 46 دقيقة ونتطلع لعمل خط بين العاصمة وأبو ظبي- فيديو

قال المدير التنفيذي لمشروع لـ “فيرجن هايبر لوب” جاي وولدر، إن هايبر لوب هو نظام النقل الأكثر تطوراً في العالم، وسيساعد على ربط مناطق في المملكة لم يكن من الممكن ربطها سابقاً.

وأوضح وولدر خلال مقابلة مع قناة “mbc”، أن المسافة بين الرياض وجدة ستستغرق فقط 46 دقيقة، ومن جدة إلى نيوم ستستغرق 40 دقيقة، مشيراً إلى أن هناك تطلعاً لتأمين خط يربط بين الرياض وأبو ظبي في غ

وأضاف أن الحديث عن الخط الرابط بين أبو ظبي والرياض لا يتعلق فقط بالأشخاص بل بالبضائع أيضاً، مبيناً أنه من المهم وجود هذا الاتصال بين دول الخليج كافة، ليتنقل الأفراد والبضائع بطريقة أسهل.