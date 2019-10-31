بالصور: طلاب المدارس يؤدون صلاة الاستسقاء بمختلف مناطق المملكة

أدى الطلاب والمعلمون ومنسوبو المدارس المختلفة بالمملكة اليوم الخميس صلاة الاستسقاء، طلباً للغيث، تأسياً بسنة النبي المصطفى ﷺ. وأظهرت صور متداولة أداء الصلاة في باحات المدارس بالمراحل المختلفة، حيث دعا الطلاب ومنسوبو المدارس المولى عز وجل أن ينزل الغيث على البلاد وينفع به العباد.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ وجه جميع المدارس والجامعات بإقامة صلاة الاستسقاء اليوم اتباعاً لسنة النبي ﷺ، واستجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لإقامة الصلاة إظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا.

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