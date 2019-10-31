وفاة الشاعر السعودي عبدالله الراشد

توفي الشاعر السعودي عبدالله الراشد، مساء الأربعاء، إثر حادث مروري، ونعاه عدد من الشعراء والإعلاميين.

ونشر خالد غديفان ابن عم الراحل، صورتين إحداهما من آخر ظهور له وأخرى من آخر منشور له عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، وقد كتب في تعليقه: ”يارب عفوك ورضاك ومزيدًا من التوفيق“.

ونعاه الشاعر دحيم الخياري، في تغريدة له عبر حسابه على موقع ”تويتر“: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله هذا المساء إثر حادث مروري الشاعر والصديق العزيز عبدالله الراشد، الله يرحمه ويغفرله ويلهم اهله وذويه الصبر والسلون دعواتكم له بالمغفرة“.

ونشر الإعلامي فيصل اليامي صورة للراحل وعلقّ قائلًا: ”إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله أخونا عبدالله الراشد أسأل الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويه الصبر والسلوان“.

وكتب الإعلامي أحمد الفهيد قائلًا: ”رحم الله الصديق الغالي، عبدالله الراشد واسقاه من الكوثر شربة لا يظمأ بعدها أبدًا اللهم انه كان يتصدق على الناس بابتسامته ويصادقهم بها، فاجعله يومئذ من الوجوه المسفرة، الضاحكة، المستبشرة اللهم الجنة، اللهم الجنة، وأنت أرحم الراحمين“.

يذكر أن الشاعر الراحل، ظهر من خلال القناة الأولى السعودية يوم الأحد الـ23 من سبتمبر/أيلول الماضي في حلقة شعرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ88.