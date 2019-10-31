السعودية اليوم / الدفاع المدني يحتفي بتخريج 17 متدرباً من 11 دولة في دورة "الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة"



الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حفل تخريج دورة "الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة" التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها (17) متدربًا من (11) دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة .

وأوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد عبدالرحمن آل دغيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة،واستهدف المعنيين بالتخطيط والإستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم باحترافية عالية .

وفي كلمة للمشاركين القاها نيابة عنهم الرائد شريف عبدالهادي الشافعي من جمهورية مصر العربية أعرب عن الشكر الجزيل لمعالي مدير عام الدفاع المدني على رعايته وتشريفه حفل اختتام الدورة واتاحة الفرصة لهم بالإشتراك في هذا البرنامج التدريبي المتميز ، مقدراً ما لقيه المشاركون من حفاوة وحسن استضافة .

وأكد أن ما تضمنه برنامج الدورة ومحتواه العلمي والتطبيقي والبيئة التدريبية المشتملة على الأجنحة والمشبهات المتقدمة والتنوع في أساليب التدريب التي أسهم في تبادل الخبرات والمعارف بين المتدربين .

// انتهى //

13:40ت م

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