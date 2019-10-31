

نجران 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

أطلقت الكلية التقنية بنجران، بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، أمس برنامج "التثقيف التعليمي المهني"، الموجه لطلاب المرحلة الثانوية.

وأوضح المتحدث الرسمي بالكلية، علي بن عبد الله آل عتيق أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة الثانوية لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم، وتعريفهم باحتياجات سوق العمل، وكذلك توجيه الطلاب للتخصصات والأقسام التدريبية، وتنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة في إطار رؤية المملكة 2030 ، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.

وأبان آل عتيق أن البرنامج يتضمن عدة محاور منها التعريف بهوية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وإعطاء نبذه عن الكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية، وكيفية الانخراط في المجال التقني والمهني، وتحديد الميول المهني، وأهمية المهنة في سوق العمل.

// انتهى //

13:18ت م

0080





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكلية التقنية بنجران تطلق برنامج "التثقيف التعليمي المهني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.