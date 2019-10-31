السعودية اليوم / بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة



القاهرة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

بدأت اليوم بالقاهرة، أعمال الجلسة العامة الأولي لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي وبحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري.

ويطلع وزير الخارجية المصري البرلمان العربي، خلال جلسة اليوم، على آخر التطورات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودولة إثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر المقبل.

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13:15ت م

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