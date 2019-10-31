سابك توقع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الاستثمارات المحلية

2019-10-31

متابعات الخليج 365 - واس

وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية ” سابك “، ثلاث مذكرات تفاهم جديدة مع شركاء دوليين وقادة أعمال سعوديين، ضمن مبادرتها الوطنية “نساند™”، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار، إذ من المتوقع أن تعود هذه الشراكات على الاقتصاد السعودي بنحو 495 مليون ريال سعودي.

وضمت مذكرات التفاهم مجموعة من المشاريع والشركات التي تستفيد من منتجات ” سابك وحلولها في مجالات البناء والبنية التحتية للمياه والطاقة والآلات الصناعية.

ويعكس هذا التنوع قيمة ” سابك ” ودورها المحوري في التنويع الاقتصاد السعودي الذي تطمح إليه رؤية المملكة 2030م، إذ ستساعد الاستثمارات في توفير فرص عمل كثيرة في المملكة.

وشملت مذكرات التفاهم اتفاقا مع شركة تقنية للطاقة لتطوير الصناعات والخدمات المرتبطة بالطاقة، والتقنيات الذكية والمبتكرة للتبريد بالامتصاص، ومعالجة مياه الصرف، والأعمدة الذكية بتقنية ICORE))، وحلول الشبكات الذكية، كما شملت اتفاقا مع شركة (بيكر هيوز) لتمكين عدد من المشاريع في مجال معالجة المياه والمنتجات الكيمياوية اللازمة في قطاع النفط.

كما تتضمن المذكرات اتفاقية مع شركة (أورورا موتورز) ومجموعة الخُريّف لدعم توطين صناعة المحركات الكهربائية عالية الكفاءة.

وأكد نائب رئيس وحدة المحتوى المحلي وتطوير الأعمال المهندس فؤاد موسى، أن ” سابك ” تسهم منذ 40 عاما بدور حيوي في تعزيز الريادة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، مبينًا أن هذه المجموعة المتنوعة من المشاريع ستسهم في نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل في المملكة.

وشدد المهندس موسى على ضرورة مواصلة العمل من أجل تحقيق الأهداف الطموحة لـ رؤية المملكة 2030م واستراتيجية 2025م التي تنتهجها (سابك).

وبين أن المبادرات تعكس تركيز (سابك) المتزايد على جذب الاستثمارات الدولية للمملكة لتحقيق الفائدة للمواطنين، وتواصل مبادرة (نساند™) جني ثمارها، حيث تستمر الجهود في توفير التنسيق والدعم اللوجستي والمواد والمنتجات، وكذلك الدعم الفني للشركات التي تمارس أعمالها هنا في المملكة.

يذكر أن “سابك” شريك استراتيجي لمبادرة مستقبل الاستثمار، الذي تجمع رواد الابتكار والمستثمرين والقادة العالميين في مختلف القطاعات لرسم مستقبل الاستثمار العالمي.