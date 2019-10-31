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السعودية | شاهد ما قاله باكستاني أمضى 40 عاماً في السعودية

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كرم منسوبو وزارة المياه بمحافظة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب الرياض) زميلهم الباكستاني، محمد حفيظ شريف، حيث أقاموا له احتفالية قبيل مغادرته بعد أن أمضى 40 عاماً بينهم.

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وتناقلت حسابات المحافظة في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه شريف إنه يغادر السعودية وهو راضٍ تمام الرضا عما وجده من معاملة طيبة.

كما تابع بعبارات عفوية معبرة: "شكراً لكم في الأفلاج لن أنساكم طوال حياتي، الله يطول أعماركم ويغنيكم ويسلمكم جميعاً"، مضيفاً وهو يقاوم دموعه: "أنا خدمت هنا فترة طويلة وأغادر وأنا راض بالمرة، وسأدعو لكم وللمملكة بالسلام".

إلى ذلك، قدم له زملاؤه الهدايا التذكارية والدروع.

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