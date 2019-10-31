السعودية | شاهد ما قاله باكستاني أمضى 40 عاماً في السعودية

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شكرا لقرائتكم شاهد ما قاله باكستاني أمضى 40 عاماً في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كرم منسوبو وزارة المياه بمحافظة الأفلاج (300 كيلومتر جنوب الرياض) زميلهم الباكستاني، محمد حفيظ شريف، حيث أقاموا له احتفالية قبيل مغادرته بعد أن أمضى 40 عاماً بينهم.
وتناقلت حسابات المحافظة في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قال فيه شريف إنه يغادر السعودية وهو راضٍ تمام الرضا عما وجده من معاملة طيبة.
كما تابع بعبارات عفوية معبرة: "شكراً لكم في الأفلاج لن أنساكم طوال حياتي، الله يطول أعماركم ويغنيكم ويسلمكم جميعاً"، مضيفاً وهو يقاوم دموعه: "أنا خدمت هنا فترة طويلة وأغادر وأنا راض بالمرة، وسأدعو لكم وللمملكة بالسلام".
إلى ذلك، قدم له زملاؤه الهدايا التذكارية والدروع.
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