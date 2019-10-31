السعودية | الملك سلمان يستقبل كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق

شكرا لقرائتكم الملك سلمان يستقبل كاميرون رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.