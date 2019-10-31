السعودية | مكة.. سبعيني يستعيد السمع بعد 50 عاماً من فقدانه

شكرا لقرائتكم مكة.. سبعيني يستعيد السمع بعد 50 عاماً من فقدانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجح فريق طبي بمركز جراحة الأنف والأذن وقاع الجمجمة بمدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة في إعادة السمع لمريض بالعقد السابع من العمر، حيث كان يعاني من ضعف شديد في مستوى السمع وكان الضعف يتزايد على مدى الـ50 سنة الماضية.

واستقبل الفريق الطبي المريض وتمت معاينته وعمل الفحوص السمعية اللازمة والأشعة التي أظهرت نتائجها أنه يعاني من ضعف سمع توصيلي بدرجة شديدة في أذنه اليسرى، مما أدى إلى صعوبة في معرفة اتجاه الصوت وفهم المحادثات.

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الفريق الطبي

كما تم إجراء العملية باستخدام غرس السمع بالتوصيل العظمي، وهو جهاز طبي يستخدم الإمكانيات الطبيعية للجسم لتوصيل الصوت عبر العظم على خلاف المعينات السمعية الاعتيادية، التي تضخم الصوت. وتتجاوز غرسات السمع بالتوصيل العظمي الجزء التالف من الأذن الخارجية والوسطى لإرسال الصوت إلى الأذن الداخلية مباشرة.

إلى ذلك، تم اختبار الجهاز بعد العملية وأظهرت النتائج تحسن حاسة السمع لدى المريض.

يذكر أن مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة قد أطلقت برنامج زراعة الغرسات الإلكترونية السمعية للقوقعة، والتي تعد من الخدمات النوعية والتخصصية ذات الأثر الكبير في حياة المريض لاستعادة حاسة السمع ودمجه في المجتمع.