، انتهاء التسجيل المبكر في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية.. غدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - يهدف إلى تعزيز التعليم بين الممارسين الصحيين والتعلم من التجارب

ينتهي يوم غد الجمعة الموافق الأول من نوفمبر، التسجيل المبكر في المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية لعام 2019، المزمع عقده في الفترة (١١- ١٣ نوفمبر ٢٠١٩م) بمدينة الرياض؛ وذلك تحت شعار "نتواصل لنتعاون"، والذي أعلنت عنه وزارة الصحة بالتعاون مع الجمعية السعودية للمحاكاة الصحية.

ويستهدف المؤتمر، الأطباءَ والممارسين الصحيين والأكاديميين الصحيين، إضافة إلى المعلمين والرؤساء الإكلينيكيين ومنسقي وفنيي معامل المحاكاة، وجميع العاملين في تعليم الرعاية الصحية، كما يستهدف المقيمين والطلاب بالكليات الصحية.

ويهدف المؤتمر إلى استكشاف فرص المحاكاة لتعزيز التعليم بين الممارسين الصحيين والتعلم من تجارب محاكاة الجيش والطيران.

كما يستهدف التكامل الاستراتيجي للمحاكاة في البرامج والمناهج الصحية، إضافة إلى محاكاة المخاطر لنشر السلامة.المؤتمر السعودي للمحاكاة الصحية نتواصل لنتعاون