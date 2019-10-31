، "إيسنر وبويل" يشعلان المنافسات في "كأس الدرعية للتنس" ،

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ارتفع عدد النجوم المشاركين في منافسات كأس الدرعية للتنس، إلى ستة لاعبين، بعد أن أكد الأمريكي جون إيسنر "المصنف الـ17" مشاركته، إلى جانب الفرنسي لوكاس بويل "الفائز بخمس بطولات من سلسلة رابطة محترفي التنس"؛ في منافسات البطولة الدولية "كأس الدرعية" للتنس، التي ستقام لأول مرة في المملكة خلال الفترة من 12- 14 ديسمبر المقبل، بمجموع جوائز يبلغ ثلاثة ملايين دولار.
واعتمدت اللجنة المنظمة -حتى الآن- مشاركة كل من الأمريكي جون إيسنر والفرنسي لوكاس بويل، اللذين سيدخلان في منافسة مع السويسري ستان فافرينكا الفائر بلقب ثلاث بطولات "غراند سلام"، والروسي دانييل ميدفيف "المصنف الرابع"، وفابيو فوجيني "المصنف الـ12" على العالم، وأول إيطالي يفوز بلقب "ماسترز" لرابطة محترفي التنس هذا العام، والنجم البلجيكي دافيد جوفين "لمصنف السابع".
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة مشاركة نجمين آخرين في وقت لاحق؛ لينضما إلى اللاعبين المذكورين، في البطولة التي تقام ضمن فعاليات موسم الدرعية الممتد لشهر كامل، وهو احتفال رياضي ترفيهي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية التي ستجذب الزوار من جميع أنحاء العالم بداية من بطولة "الفورمولا" ونزال الدرعية التاريخي، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس، وبطولة الفروسية التي ستدخل ضمن تصفيات "أولمبياد طوكيو" العام المقبل.
وقال الرئيس المشارك لمجموعة بازل الرياضية (الجهة المنظمة للبطولة) بيتر مايكل ريتشيل: لقد أصبح الأمر مشوقًا أكثر الآن؛ فقد ارتفع عدد المشاركين إلى ستة لاعبين حاليًا، وهم من بين الأفضل على مستوى العالم.
وأضاف: سيكون هذا الحدث استثنائيًّا، ولا يمكن تفويته لعشاق التنس، ولكل من يستمتع بمشاهدة المنافسات الرياضية الحية؛ خاصةً أنه سيقام في هذا الموقع المميز والفريد من نوعه.
وحول أسعار التذاكر للراغبين في الاستمتاع بحضور منافسات البطولة، قال "بيتر": تبدأ أسعار التذاكر من 55 ريالًا لليوم الواحد؛ ولذا فهي فرصة لا تعوض لمشاهدة أبطال التنس يتنافسون على كأس البطولة؛ وهو ما يتوافق بالطبع مع هدفنا في جذب أكبر عدد ممكن من محبي التنس لحضور هذه البطولة التاريخية.
جدير بالذكر، أن المنافسات ستقام على ملعب "الدرعية أرينا" الذي يتسع لـ15 ألف متفرج، والذي تم تشييده في منطقة الدرعية التاريخية؛ إذ ستنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لنزال الدرعية التاريخي بين بطليْ الملاكمة العالميين في الوزن الثقيل أندي رويز وأنتوني جوشوا.
وتتوفر تذاكر البطولة حاليًا للجماهير الرياضية على الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa، وتشمل تسع فئات مختلفة لتناسب جميع الفئات من الجماهير الراغبين في حضور هذا الحدث العالمي الكبير.إيسنر وبويل كأس الدرعية للتنس
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 12:58 PM
تقام لأول مرة.. ومجموع جوائز البطولة يبلغ 3 ملايين دولار
ارتفع عدد النجوم المشاركين في منافسات كأس الدرعية للتنس، إلى ستة لاعبين، بعد أن أكد الأمريكي جون إيسنر "المصنف الـ17" مشاركته، إلى جانب الفرنسي لوكاس بويل "الفائز بخمس بطولات من سلسلة رابطة محترفي التنس"؛ في منافسات البطولة الدولية "كأس الدرعية" للتنس، التي ستقام لأول مرة في المملكة خلال الفترة من 12- 14 ديسمبر المقبل، بمجموع جوائز يبلغ ثلاثة ملايين دولار.
واعتمدت اللجنة المنظمة -حتى الآن- مشاركة كل من الأمريكي جون إيسنر والفرنسي لوكاس بويل، اللذين سيدخلان في منافسة مع السويسري ستان فافرينكا الفائر بلقب ثلاث بطولات "غراند سلام"، والروسي دانييل ميدفيف "المصنف الرابع"، وفابيو فوجيني "المصنف الـ12" على العالم، وأول إيطالي يفوز بلقب "ماسترز" لرابطة محترفي التنس هذا العام، والنجم البلجيكي دافيد جوفين "لمصنف السابع".
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة المنظمة مشاركة نجمين آخرين في وقت لاحق؛ لينضما إلى اللاعبين المذكورين، في البطولة التي تقام ضمن فعاليات موسم الدرعية الممتد لشهر كامل، وهو احتفال رياضي ترفيهي يضم العديد من الفعاليات الرياضية والعروض الموسيقية التي ستجذب الزوار من جميع أنحاء العالم بداية من بطولة "الفورمولا" ونزال الدرعية التاريخي، إضافة إلى كأس الدرعية للتنس، وبطولة الفروسية التي ستدخل ضمن تصفيات "أولمبياد طوكيو" العام المقبل.
وقال الرئيس المشارك لمجموعة بازل الرياضية (الجهة المنظمة للبطولة) بيتر مايكل ريتشيل: لقد أصبح الأمر مشوقًا أكثر الآن؛ فقد ارتفع عدد المشاركين إلى ستة لاعبين حاليًا، وهم من بين الأفضل على مستوى العالم.
وأضاف: سيكون هذا الحدث استثنائيًّا، ولا يمكن تفويته لعشاق التنس، ولكل من يستمتع بمشاهدة المنافسات الرياضية الحية؛ خاصةً أنه سيقام في هذا الموقع المميز والفريد من نوعه.
وحول أسعار التذاكر للراغبين في الاستمتاع بحضور منافسات البطولة، قال "بيتر": تبدأ أسعار التذاكر من 55 ريالًا لليوم الواحد؛ ولذا فهي فرصة لا تعوض لمشاهدة أبطال التنس يتنافسون على كأس البطولة؛ وهو ما يتوافق بالطبع مع هدفنا في جذب أكبر عدد ممكن من محبي التنس لحضور هذه البطولة التاريخية.
جدير بالذكر، أن المنافسات ستقام على ملعب "الدرعية أرينا" الذي يتسع لـ15 ألف متفرج، والذي تم تشييده في منطقة الدرعية التاريخية؛ إذ ستنطلق البطولة بعد أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب لنزال الدرعية التاريخي بين بطليْ الملاكمة العالميين في الوزن الثقيل أندي رويز وأنتوني جوشوا.
وتتوفر تذاكر البطولة حاليًا للجماهير الرياضية على الموقع الإلكتروني www.diriyahseason.sa، وتشمل تسع فئات مختلفة لتناسب جميع الفئات من الجماهير الراغبين في حضور هذا الحدث العالمي الكبير.
، "إيسنر وبويل" يشعلان المنافسات في "كأس الدرعية للتنس" ،
المصدر : الخليج 365
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