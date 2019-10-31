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حقق عملاق النفط "أرامكو"، بحسب بيانات "رويترز"، خلال العام الماضي أرباحاً صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار.
وطرح موقع "روسيا اليوم" سؤالاً عما تجنيه الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018، موضحاً أنه عند احتساب ذلك نجد أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، وهو ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.
وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.
وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم "أرامكو" الأحد المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".أرامكو جوهرة تاج الاقتصاد السعودي
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 12:40 PM
"رويترز": أرباح "أرامكو" العام الماضي تقدّر بنحو 111 مليار دولار
حقق عملاق النفط "أرامكو"، بحسب بيانات "رويترز"، خلال العام الماضي أرباحاً صافية تقدر بنحو 111.1 مليار دولار.
وطرح موقع "روسيا اليوم" سؤالاً عما تجنيه الشركة في الدقيقة الواحدة خلال عام 2018، موضحاً أنه عند احتساب ذلك نجد أن جوهرة تاج الاقتصاد السعودي حققت نحو 304 ملايين دولار في اليوم خلال العام الماضي، وهو ما يشكل قرابة 211 ألف دولار في الدقيقة الواحدة.
وتعد "أرامكو" الشركة الأكثر ربحاً في العالم، وأرباحها تتجاوز أرباح "إكسون موبيل"، أكبر شركة نفط بالعالم مدرجة في البورصة.
وسيعلن عن عملية الاكتتاب العام الأولي لأسهم "أرامكو" الأحد المقبل، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".
، جوهرة تاج الاقتصاد السعودي تجني 211 ألف دولار في الدقيقة ،
المصدر : الخليج 365
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