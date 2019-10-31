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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.
وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 12:36 PMمدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن
كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.
وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.
، مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن ،
المصدر : الخليج 365
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