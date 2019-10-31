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مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن

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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.

وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.

مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن

مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن

مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن

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31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 12:36 PM

مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

كرّم مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، عددًا من منسوبي الإدارة العامة لدوريات الأمن لقاء جهودهم وتميزهم بمجال عملهم.

وناب عن "الحربي" في تكريم منسوبي الإدارة، مديرُ الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد.

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، مدير الأمن العام يُكَرّم عددًا من رجال دوريات الأمن ،
المصدر : الخليج 365

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