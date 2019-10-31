السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينفذ عدداً من البرامج لتجويد وتدعيم نواتج التعليم



مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

تنفذ إدارة الطفولة المبكرة التابعة لتعليم مكة المكرمة عدداً من البرامج التدريبية بهدف الرفع من نواتج التحصيل الدراسي لهذه المرحلة .

وتناولت البرامج مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وبرامج التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة مع إعداد مركزيات في التدخل المبكر وتهيئة الطفل للقراءة والكتابة عن طريق ركن التخطيط، كما جهزت الإدارة برنامج مشروع تطوير الطفولة المبكرة وبرنامج الحضانات وأهميتها في العملية التعليمية والسلامة الشخصية للطفل في مرحلة رياض الأطفال وبرنامجا خاصاً عن تجويد بيئات رياض الأطفال.

من جهة أخرى كثفت إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة المكرمة جهودها نحو الاختبارات التحريرية في الأولمبيادات العلمية ومسابقات موهوب التي تعود الطالبة على حل المسائل

كما أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم مكة مبادرة ( عاون ) لرفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات المرشحات للتسريع لرفع مستواهم التحصيلي وللتمكن من تحقيق شروط وضواط التسريع ،كما تم تطبيق التلمذة للطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020 ) المدعومة من قبل الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لتجويد مشاريعها من أجل تمثيل المملكة في المحافل الدولية، كما تم تنفيذ مبادرات (حاضنة الموهبة) و (جيل نيوم) و (الباحث ) و (قافلة الإبداع) التي تسعى إلى إثراء الطالبات الموهوبات من خلال تطوير قدراتهن ومواهبهن ليصبحن قيادات فاعلة في المجتمع من خلال إسهام 13280 معلمة في تجويد نواتج التعليم للطالبات .

// انتهى //

12:09ت م

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مكة المكرمة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واستنفذ إدارة الطفولة المبكرة التابعة لتعليم مكة المكرمة عدداً من البرامج التدريبية بهدف الرفع من نواتج التحصيل الدراسي لهذه المرحلة .وتناولت البرامج مهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية وبرامج التعلم بالاستقصاء في مرحلة الطفولة المبكرة مع إعداد مركزيات في التدخل المبكر وتهيئة الطفل للقراءة والكتابة عن طريق ركن التخطيط، كما جهزت الإدارة برنامج مشروع تطوير الطفولة المبكرة وبرنامج الحضانات وأهميتها في العملية التعليمية والسلامة الشخصية للطفل في مرحلة رياض الأطفال وبرنامجا خاصاً عن تجويد بيئات رياض الأطفال.من جهة أخرى كثفت إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة المكرمة جهودها نحو الاختبارات التحريرية في الأولمبيادات العلمية ومسابقات موهوب التي تعود الطالبة على حل المسائل الرياضية والمعادلات, إضافة إلى تنظيم ورش التدريب المعززة لمهارات الطالبات المتميزات من خلال مشروع المهارات الأدبية لعرض مهارات الطالبة في الإلقاء والارتجال والشعر الفصيح وكتابة القصة والمقالة, كما سيتم عقد ملتقيات حوارية تعزز ملكة الحوار باللغة العربية واللغة الانجليزية من خلال المشروع الوزاري ( الحوارالطلابي ) .كما أطلقت إدارة الموهوبات بتعليم مكة مبادرة ( عاون ) لرفع مستوى التحصيل العلمي للطالبات المرشحات للتسريع لرفع مستواهم التحصيلي وللتمكن من تحقيق شروط وضواط التسريع ،كما تم تطبيق التلمذة للطالبات المشاركات في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020 ) المدعومة من قبل الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة لتجويد مشاريعها من أجل تمثيل المملكة في المحافل الدولية، كما تم تنفيذ مبادرات (حاضنة الموهبة) و (جيل نيوم) و (الباحث ) و (قافلة الإبداع) التي تسعى إلى إثراء الطالبات الموهوبات من خلال تطوير قدراتهن ومواهبهن ليصبحن قيادات فاعلة في المجتمع من خلال إسهام 13280 معلمة في تجويد نواتج التعليم للطالبات .// انتهى //12:09ت م0068

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