

الرياض 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، دولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وسفير بريطانيا لدى المملكة سيمون بول كوليس.

// انتهى //

11:44ت م

0058





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يستقبل دولة رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.