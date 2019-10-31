السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يقيم برنامجا لقادة المدارس المستهدفة في بوابة المستقبل



عرعر 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

نفذت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثله بإدارة الإشراف التربوي أمس برنامجاً تدريبياً لقادة المدارس المستهدفة في بوابة المستقبل .

وتناول البرنامج دور قائد المدرسة في تفعيل ومتابعة بوابة المستقبل والسعي إلى تحويل العمليات داخل المدرسة إلى التعاملات الرقمية ودمج التقنية في التعليم .

وأبان مدير إدارة الإشراف التربوي محمد داود العطيوي أن تفعيل بوابة المستقبل يشمل الأساليب الإشرافية التي يقوم بها المشرف التربوي الزائر للمدارس المستهدفة واستخدم التقنيات الحديثة في جميع التعاملات والعمليات للوصول إلى نسب إنجاز عالية تسهم في جاذبية المدارس.

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11:40ت م

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