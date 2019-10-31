السعودية اليوم / تعليم المخواة يستضيف برنامج الأشغال الفنية "النسيج" بالمملكة



الباحة 03 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 31 أكتوبر 2019 م واس

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة المخواة يوم الأحد القادم, برنامج الأشغال الفنية "النسيج", بمشاركة 28 طالباً يمثلون 18 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة المخواة علي بن محمد الجالوق أن البرنامج الذي يستمر أربعة أيام يتناول عدداً من الفعاليات المنوعة, والورش الفنية بما يسهم في تعزيز تجربة المشاركين, وإثراء خبراتهم الفنية،إلى جانب معرض مصاحب يبرز المشاركات .

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11:37ت م

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