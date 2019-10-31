السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس الدولة في جمهورية الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

11:22ت م

0049



الرياض 3 ربيع الأول 1441هـ الموافق 31 أكتوبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد عبدالقادر بن صالح رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //11:22ت م0049

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