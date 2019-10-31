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عمل وتزوج وتخرج ابنه طبيبًا.. قصة كفاح مصاب بمتلازمة داون
متابعات الخليج 365 - أحمد سعيد - الرياض
روى فهد الشنيفي، الباحث والخبير في التربية الخاصة، ملامح من قصة جاد عيسى، أحد المصابين بمتلازمة داون، الذي استطاع أن يعمل ويكوّن أسرة ويربي ابنًا فاضلًا.
وقال الشنيفي، “جاد عيسى استطاع بفضل الله ثم بدعم مجتمعه ومن حوله أن يعمل ويكون أسرة، والآن ابنه سيتخرج “طبيبًا، فقط نثق بهم وندعمهم من باب العدل والمساواة، فالحياة للجميع”.
ما كتبه فهد الشنيفي عن جاد عيسى أثار فرحة عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بينهم سيدة الأعمال ريما بنت طلال، التي عبرت عن فرحتها بالخبر والقصة الملهمة.
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