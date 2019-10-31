شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الدولة في الجزائر بذكرى اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية السيد عبدالقادر بن صالح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب خادم الحرمين الشريفين باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبن صالح، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس دولة في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الرئيس عبدالقادر بن صالح بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبن صالح، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.