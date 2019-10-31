شكرا لقرائتكم خبر عن «عاصفة» و«إعصار مداري من الدرجة الأولى» يقتربان من السعودية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن آخر المستجدات للحالة المدارية (كيار - KYARR) في بحر العرب تشير إلى انخفاض تصنيفها إلى «عاصفة مدارية»، وموقعها عند خط عرض 19.6 درجة شمالاً، وخط طول 62.6 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها (35-45) عقدة (65-83) كيلومترا/ساعة، وتتحرك باتجاه الغرب داخل بحر العرب بسرعة 5 عُقَد.

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وأوضحت الهيئة أنه يتوقع أن ينخفض تصنيفها إلى «عاصفة مدارية» ومن ثم إلى منخفض مداري خلال 24 ساعة القادمة، وبتأثيرات غير مباشرة على سواحل سلطنة عمان وجمهورية اليمن وخليج عدن بهطول أمطار وارتفاع في الأمواج.

وفي السياق، أشارت هيئة الأرصاد إلى أن آخر المستجدات للحالة المدارية الثانية تشير إلى تطورها من «منخفض مداري» إلى «عاصفة مدارية»، وأطلق عليها اسم (مها - MAHA)، وموقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً، وخط طول 71.8 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها بـ(35-45) عقدة (63-81) كيلومترا/ساعة، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب بسرعة، ويتوقع بمشيئة الله أن تتطور إلى «إعصار مداري من الدرجة الأولى» خلال 24 ساعة القادمة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرارها في مراقبة الحالات، مبينة أنه سيتم إصدار التقارير اللازمة لها عند حدوث أي مستجدات، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.