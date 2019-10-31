شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان و5 إصابات بحادثة على طريق حائل - الجوف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)
لقي شخصان حتفهما وأصيب 5 أشخاص نتيجة حادثة مرورية وقعت مساء أمس (الأربعاء) على طريق الجوف - حائل.
وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر في الجوف ورود بلاغ لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف يفيد بوقوع حادثة على طريق حائل بالقرب من متنزه «لايجه»، ونتج عنه عدة إصابات حرجة.
وأضاف: بناء عليه تم ترحيل البلاغ لخمس فرق إسعافية، حيث وصلت إلى موقع الحادث وبعد فرز الحالات تبين وجود سبع حالات، حالتان منها متوفاتان، وخمس إصابات أخرى حرجة تم نقلها لطوارئ مستشفى دومة الجندل العام.
وأهابت هيئة الهلال الأحمر بعموم سالكي الطرق السريعة التقيد بحدود السرعة المحددة، وعدم تجاوزها، لما لذلك من أثر سلبي قد ينتج عنه حوادث خطيرة، داعية الله الشفاء للمصابين، وللمتوفيين الرحمة والمغفرة.
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