شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الفلبين: السعوديون بخير.. لا مصابين جراء الزلزال والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)
أفادت السفارة السعودية في الفلبين بأن المواطنين السعوديين في جمهورية الفلبين لم يتعرضوا ولله الحمد لأي أضرار جراء الزلزال الذي ضرب صباح اليوم (الخميس) مدينة كوتاباتو، ومدينة دافاو، ومدينة تولونان، في إقليم مينداناو، وبلغت قوته 6.5 درجة، كما أن السفارة لم تتلقَّ أي بلاغ من قبل أي مواطن.
ودعت السفارة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن الزلزال، ومتابعة ما يصدر من الجهات المختصة الفلبينية، راجية الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه، مهيبة بالمواطنين في حالة الطورائ التواصل على مدار الساعة على الأرقام التالية: هاتف السفارة: (0063288564444)، هاتف شؤون السعوديين (الطوارئ): (00639188073636)، (00639178946464)، هاتف مكتب التوظيف الصحي: (006328121520)، هاتف الملحقية الثقافية في سنغافورة والفلبين: (006567383855)، البريد الإلكتروني: [email protected]، عنوان السفارة: 128 H.V.DELA COSTA ST. CORNER SANCHEZ ST. SALCEDO VILLAGE, MAKATI CITY, PHILIPPINES.
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