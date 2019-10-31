القيادة تهنئ رئيس الدولة في جمهورية الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للسيد رئيس الدولة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالقادر بن صالح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
كما هنأ ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس الدولة في جمهورية الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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