السعودية | شاهد.. عبدالله بن زايد يُعجب بطالب سعودي.. لهذا السبب

شكرا لقرائتكم شاهد.. عبدالله بن زايد يُعجب بطالب سعودي.. لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أُعجب وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته لجامعة الملك سعود بالرياض، برد دبلوماسي من طالب سعودي على سؤاله ممازحاً حين قال: ما عندكم شكاوى على مدير الجامعة؟ فرد الطالب المتخصص في الفيزياء: "لو كان عندنا شكاوى فحضورك يغفر له".

كان ذلك في زيارة للجامعة، أمس الأربعاء، حيث رافقه الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، مدير جامعة الملك سعود، بحضور الدكتورة إيناس العيسى مديرة جامعة الأميرة نورة.

وتبادل الجانبان الحديث حول عدد من الموضوعات التي تهم مسيرة التعليم، والتعاون المستمر بين الجامعات في البلدين الشقيقين، عقب ذلك قام بجولة داخل الجامعة بدأت بزيارة لمكتبة الملك سلمان المركزية، حيث عقد سموه جلسة حوارية مع عدد من طلاب وطالبات الجامعة.

Advertisements

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد أن جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد صرحاً تعليمياً رائداً يعمل على إعداد الكوادر الوطنية السعودية الشابة، وفق أرقى المعايير العالمية، وبما يمكنها من مهارات المستقبل.

وأشاد بالطلبة السعوديين المنتسبين للجامعة الذين أظهروا طموحاً كبيراً ودأباً وحرصاً على المضي قدماً في مسيرتهم التعليمية بهذه المؤسسة العريقة، والتي تمنحهم الأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، ورؤية المملكة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالقطاعات كافة.

وأكد الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجامعات الوطنية السعودية والإماراتية، انطلاقاً من العلاقات التاريخية والشراكة المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.