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أعلنت كلية التقنية للبنات في الأفلاج، عن تشكيل أول فرقة كشفية نسائية بالمحافظة، ضمت في عضويتها 17 متدربة.
وأوضحت قائدة الفرقة الكشفية سارة المطيري، أنه بعد إعلان افتتاح فرقة كشفية نسائية في كلية التقنية بالأفلاج، كان هناك إقبال كبير من جميع متدربات الكلية، وحضور في اللقاء التعريفي بالكشافة، أظهر حماس المتدربات للانضمام للفرقة، وتم تسجيل أسمائهن مبدئيًّا وعمل المقابلات الشخصية وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية، بعدها تم فرز الأسماء.
وأضافت "المطيري": بفضل الله تم تدشين الفرقة الكشفية النسائية صباح يوم أمس، بحضور عميدة الكلية، وتم اختيار ١٧ متدربة من ضمن الفرقة الكشفية، وتم تقسيم الفرقة إلى مجموعتين في كل مجموعة عدد من الطلائع.
وتابعت: تم تعريف المنضمات للفرقة الكشفية بالبرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج، والطريقة الكشفية، والوعد الكشفي، والقانون الكشفي تم شرحها بكل تفصيل.
31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 11:44 AM
تعريف المُنضمّات بالبرنامج والطريقة والوعد والقانون الكشفيشاهد.. تشكيل أول فرقة كشفية نسائية في الأفلاج بـ17 متدربة
أعلنت كلية التقنية للبنات في الأفلاج، عن تشكيل أول فرقة كشفية نسائية بالمحافظة، ضمت في عضويتها 17 متدربة.
وأوضحت قائدة الفرقة الكشفية سارة المطيري، أنه بعد إعلان افتتاح فرقة كشفية نسائية في كلية التقنية بالأفلاج، كان هناك إقبال كبير من جميع متدربات الكلية، وحضور في اللقاء التعريفي بالكشافة، أظهر حماس المتدربات للانضمام للفرقة، وتم تسجيل أسمائهن مبدئيًّا وعمل المقابلات الشخصية وفق شروط ومعايير جمعية الكشافة السعودية، بعدها تم فرز الأسماء.
وأضافت "المطيري": بفضل الله تم تدشين الفرقة الكشفية النسائية صباح يوم أمس، بحضور عميدة الكلية، وتم اختيار ١٧ متدربة من ضمن الفرقة الكشفية، وتم تقسيم الفرقة إلى مجموعتين في كل مجموعة عدد من الطلائع.
وتابعت: تم تعريف المنضمات للفرقة الكشفية بالبرنامج الكشفي في وثيقة السياسة العالمية للبرامج، والطريقة الكشفية، والوعد الكشفي، والقانون الكشفي تم شرحها بكل تفصيل.
، شاهد.. تشكيل أول فرقة كشفية نسائية في الأفلاج بـ17 متدربة ،
المصدر : الخليج 365
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