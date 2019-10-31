محمد بن مسعود - الدمام - وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس. وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب.مهد الذهب حادث تصادم 31 أكتوبر 2019 - 3 ربيع الأول 1441 11:41 AM وقع على طريق "الهرارة" ونُقِلت جميع الحالات للمستشفى Advertisements وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب لقي ٦ شباب مصرعهم في حادث تصادم وقع وجهاً لوجه لمركبتين على طريق الهرارة- مهد الذهب مساء أمس. وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة المدينة" مؤيد أبوعنق، أن الحادث وقع مساء أمس، على طريق الهرارة- المهد (قبل المهد بـ15 كيلومتراً)، وقد أسفر عنه وفاة ست مواطنين، وقد نُقِلت جميع الحالات لمستشفى محافظة مهد الذهب. الكلمات المفتاحية ، وفاة 6 أشخاص في تصادم مركبتين وجهاً لوجه بمهد الذهب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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