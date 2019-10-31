استعلام حساب المواطن برقم الهوية بتسجيل دخول البوابة الالكترونية ca.gov.sa

يترقب ملايين المواطنون السعوديون استعلام حساب المواطن الدفعة الجديدة برقم الهوية، وهو برنامج الدعم الذي تم إطلاقه وصرف دفعته الأولى في ديسمبر 2017، ومنذ انطلاق البرنامج، بلغ إجمالي المبالغ التي إيداعها في حسابات المستفيدين حتى الدفعة الأخيرة أكثر من 30.5 مليار ريال، ويستفيد من دفعة شهر أكتوبر 2019، 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و 8.4 مليون من التابعين لهم، وقد دفع البرنامج تعويضات بلغت قيمتها 20 مليون ريال، تم دفعها بأثر رجعي عن دفعات سابقة للذين تم دراسة تم إدراجهم بالبرنامج بعد استبعادهم، وذلك بعد التأكد من صحة بياناتهم.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

حدد البرنامج خمس فئات تستحق الدعم النقدي، وهم المواطن السعودي سواء كان أعزب أو أرملة أو مطلقة، والأسرة السعودية، وحاملي بطاقات التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، والمرأة الغير سعودية المتزوجة من سعودي الجنسية.

شروط الاستحقاق لحساب المواطن

يمكن لمن تتوفر فيهم شروط الاستحقاق لحساب المواطن، أن يقوموا بالتسجيل من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ومن بين تلك الشروط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك الشرط ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة الغير سعودية، أن يكون المستفيد دائم الإقامة داخل حدود المملكة العربية السعودية، وألا يكون خارجها طوال الـسنة الماضية، عدم إقامة المستفيد في أي من دور الإيواء أو السجون، صحة البيانات المفصح عنها أثناء التسجيل.

استعادة كلمة المرور حساب المواطن

Advertisements

معايير استحقاق الدفعات تم تحديدها عبر البوابة الالكترونية لحساب المواطن، حيث اعتمد برنامج حساب المواطن على عدة معايير لاستحقاق البدل النقدي الذي يقدمه البرنامج، ومن هذه المعايير: عدد أفراد الأسرة، أعمار التابعين، إجمالي الدخل.

أما عن الطريقة الصحيحة المتبعة من أجل التسجيل في حساب المواطن، فتتم من خلال الدخول على رابط البوابة الالكترونية لحساب المواطن، ثم إتباع ما يلي بدقة:

يضغط المستخدم على “تسجيل جديد”.

يدخل المسجل بياناته (رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، رمز التحقق).

ثم يضغط على “تسجيل”.

تصل للمستخدم رسالة عبر الجوال تتضمن الرقم السري.

يدخل المسجلين رقم الهوية ثم كلمة المرور المرسلة عبر الهاتف، ورمز التحقق، يليها الضغط على أيقونة “دخول”.

ستظهر للمستخدم نافذة تتضمن تغيير كلمة المرور، يدخل المستخدم كلمة المرور الجديدة ويؤكدها ويضغط على أيقونة إلغاء التغيير لاستكمال التسجيل، فتظهر صفحة بها أربع نوافذ (تعبئة أو استكمال الطلب، ملخص معلومات المستفيد، تغيير رقم الجوال، تغيير كلمة المرور).