الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين برقم الإقامة في السعودية

يشترط للعمل في المملكة العربية السعودية للمقيمين، الذين يعملون بالقطاع الخاص، تغطية التأمين الصحي على كل المقيمين وعوائلهم، والأن لم يعد التأمين الصحي يشمل الأجانب فقط، فقد انتبه القطاع الحكومي والقطاع الخاص بأهمية وضرورة أن يكون الموظف السعودي تحت مظلة التأمين الصحي، وبالطبع بات التامين الصحي للوافد المقيم بالمملكة ضرورياً أيضاً لأنه فضلاً عن أن الحكومة تتحمل الجزء الأكبر من العبء المالي، فإنه أيضًا مهماً كون الاشتراك فيه شرطاً لتجديد الإقامة لأي وافد بالمملكة وفقاً لما أعلنته المديرية العامة للجوازات.

الاستعلام عن التأمين الصحي

يبحث كثيرون من المقيمين بالسعودية عن التأمين الصحي، ولتقليل الضغط على مكاتب وزارة الصحة ومكاتب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أطلق العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية الرسمية، خدمات إلكترونية، يمكن من خلالها الاستعلام عن التأمين الصحي، وكل ما يرتبط به، وتفاصيل وثيقة التأمين.

يمكن الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين بإحدى هاتين الطريقتين:

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الطريقة الأولى: من خلال الموقع الرسمي لـمجلس الضمان الصحي، حيث يقدم معلومات تفصيلية عن وثيقة التأمين الصحي.

بينما الطريقة الثانية، فتتم من خلال نظام خدمات أبشر الإلكترونية الذي يتبع موقع وزارة الداخلية السعودية، حيث يمكن للمستعلم معرفة مدى سريان وثيقة التأمين الصحي للمقيم من عدمه.

يتم الاستعلام عن تأمين مجلس الضمان بإتباع الخطوات التالية:

يجب على المستخدم الدخول على موقع مجلس الضمان الصحي الإلكتروني.

الإلكتروني. يجب أن يدخل المستخدم رقم الهوية إذا كان مواطن سعودي، ويدخل رقم الإقامة إن كان وافداً مقيماً.

إدخال الرمز المرئي الذي يظهر للمستخدم، بعدها يقوم بالضغط على “موافق”، ثم ستظهر صفحة تعرض جميع تفاصيل وثيقة التأمين، وبها اسم شركة التأمين ورقم بوليصة التأمين، وتاريخ انتهاء التأمين الصحي لحامل وثيقة التأمين.

صلاحية التأمين الصحي في ابشر

يمكن للمواطن السعودي أو المقيم الاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي من خلال رقم الإقامة عن طريقة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها نظام” أبشر”، ويتم التأكد من مدى سريان صلاحية التأمين الصحي للمقيمين بالمملكة، وإذا ظهرت النتائج باللون الأخضر تكون وثيقة التأمين سارية، بينما يدل اللون الأحمر على انتهاء الصلاحية. مع جملة ” معلومات التأمين الصحي غير متاحة”.