وظائف جدارة 1441: طريقة التقديم على الوظائف التابعة لوزارة الدفاع الإدارية للقوات البحرية

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية التقديم في وظائف جدارة وزارة الدفاع الإدارية للقوات البحرية، حيث أعلنت القوات البحرية التابعة لوزارة الدفاع السعودية عن توافر 50 وظيفة خالية في القوات البحرية، ومن المتاح أن يقوم الخريجين والحاصلين على المؤهلات المناسبة التقدم لشغل تلك الوظائف، مع العلم أن تلك الوظائف تابعة لسلم الرواتب الوظيفي.

وظائف جدارة التابعة لوزارة الدفاع الإدارية للقوات البحرية

أعلنت وزارة الدفاع عن توافر عدد من الوظئاف في القوات البحرية، في مختلف الرواتب، حيث أن هناك وظيفتين خاليتين على المرتبة الرابعة، وخمس وظائف في المرتبة الخامسة، و31 وظيفة في المرتبة السادسة، و11 وظيفة في المرتبة السابعة، فضلاً عن وظيفتين فقط في المرتبة الثامنة، مع العلم أن على من يرغب في التقديم على تلك الوظائف الدخول على بوابة جدارة للتوظيف الإلكتروني، حيث أن باب التقديم على تلك الوظائف سوف يكون مفتوحاً من يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2019/ 13 ربيع الأول 1441، وسوف يستمر لمدة 5 أيام لينتهي في يوم الخميس 14 نوفمبر 2019/ 17 ربيع الأول 1441.

طريقة التسجيل على وظائف القوات البحرية

يتم التسجيل على وظائف وزارة الدفاع الإدارية للقوات البحرية من خلال بوابة جدارة الإلكترونية، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب العمل، وذلك توفيراً على المواطنين الوقت والجهد، ولكن يجب أن يتوافر مجموعة من الشروط في المتقدمين، ومن أهمها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصل على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة، كما يجب إدخال كافة البيانات والمعلومات بدقة.